В ЕАО выберут нового главу поселка Смидович Фото: Правительство ЕАО

В Еврейской автономной области глава Смидовичского сельского поселения Светлана Новикова написала заявление об отставке по собственному желанию и покинула пост. Теперь идет подбор кандидатов на освободившуюся должность. В правительстве области сообщили, что в ближайшее время этот вопрос будет решен.

«Комсомолка» уже писала о том, при каких обстоятельствах глава администрации заявила об отставке. При визите в поселок Смидович заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева из-за частых жалоб на администрацию, Светлане Новиковой были предъявлены претензии. После чего глава публично заявила о готовности уйти с поста.

Юрий Трутнев отметил, что губернатору ЕАО нужно посоветоваться с людьми, найти такого главу, который будет работать во благо. На данное время уже есть желающие возглавить Смидович.

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