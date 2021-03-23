На комсомольчанку напал грабитель и забрал 420 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

В полицию обратилась жительница Комсомольска-на-Амуре с заявлением о том, что ее ограбили. Женщина сообщила, что она сняла со счета крупную сумму денег, и когда шла домой, на нее напали и вытащили из кармана деньги.

- Потерпевшая сообщила, что мужчина зажал ей руки и влез в карман, откуда вытащил 420 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - оперативники задержали подозреваемого мужчину. Ранее он уже был судим.

По информации УМВД, задержанный рассказал, что был в отделении банка, когда заприметил женщину, снявшую деньги и положившую их в карман куртки. Тогда он решил похитить деньги. Женщина вышла из банка, а мужчина последовал за ней. Он дождался момента, когда его не могли увидеть, и напал на комсомольчанку. В преступлении мужчина сознался, но вернул лишь 100 тысяч украденных денег, остальное он уже успел потратить.

По этом факту органы возбудили уголовное дело. Максимальное наказание за подобное деяние - лишение свободы сроком до семи лет. В данное время подозреваемый находится в изоляторе.

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