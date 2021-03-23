Цены на тепло снизят в децентрализованных районах Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Во всех районах Хабаровского края, за исключением Охотского и Аяно-Майского, а также крупнейших городов, будут снижены цены на тепло. Об этом заявил Михаил Дегтярев во время встречи с главой Верхнебуреинского района.

- Стоимость тепловой энергии для населения в децентрализованных зонах необходимо ежегодно снижать на 10% до приемлемых значений, - сказал глава региона.

Снижение коснется домов, где подача тепла идет с тех котельных, которые работают на привозном в навигацию топливе. Разница в цене между утвержденным тарифом и предельным оплачивается из бюджета края, однако народ все равно платит почти в полтора раза больше, чем там, где тепло поставляет АО «ДГК».

Люди давно ждут, когда восстановится справедливость по ценам на тепло. Осенью это случится. Михаил Дегтярев сказал, что корректировки в бюджет внесут этим летом.

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