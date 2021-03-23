«Есть возможность привить половину населения к лету» - Михаил Дегтярев в эфире радио «КП-Хабаровск»

Михаил Дегтярев в эфире радио КП-Хабаровск". Фото: Владлена ТЕРЯЕВА

В Хабаровском крае постепенно снимаются ковидные ограничения. Театрам разрешили работать со 100-процентной загрузкой, а у баров и ресторанов двери открыты до утра. Люди ждут, когда отменят обязательное ношение масок, однако это преждевременно, - сказал Михаил Дегтярев в эфире радио «КП-Хабаровск».

- Не надо торопиться снимать масочный режим. К нему нужно привыкать. Наверно, будет период, когда Роспотребнадзор согласует всей стране отказ от масочного режима. Это возможно только после тотальной вакцинации. К лету у нас в принципе полностью есть возможность привить больше половины населения, - сообщил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Он отметил, что в регионе привито более 40 тысяч человек, переболели ковидом – более 50 тысяч жителей. 1,5 тысячи доз были отданы ФСИН.

- Всех призываю делать прививку. Вакцина бесплатная и безопасная. Это дает нам уверенность в завтрашнем дне и лете, - добавил глава региона.

В крае 40 пунктов вакцинации.