Школьники Хабаровского края поехали в «Артек» на три недели Фото: Правительство Хабаровского края

Двадцать учеников школ Хабаровского края поехали на побережье Черного моря в детский центр «Артек». Там дети проведут три недели, они будут участвовать в программе «Мы дети галактики». Претендентов для поездки отбирали посредством информсистемы «Путевка».

Еще 15 школьников поедут на пятую профильную смену в «Океан» 16 апреля.

- В рамках региональной квоты 20 школьников края прошли конкурсный отбор на летние смены технической направленности «ТехноЛидер» в ВДЦ «Смена», которые пройдут с 29 мая по 18 июня и с 14 июля по третье августа. На каждую выделено по 10 путевок, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Так, всего 55 детей отправятся в детские центры на весенние и летние каникулы. В правительстве отметили, что в этом году в детских центрах отдохнули уже 250 ребят. Путевки получают школьники, которые хорошо учились и активно участвовали во внеурочной жизни. Для попадания в российские центры необходимо отправить портфолио в школу. Для «Артека» нужно самостоятельно загрузить портфолио в систему на сайт самого центра.

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