Во время половодья под угрозой шесть поселений Хабаровского края - Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев в эфире радио КП-Хабаровск". Фото: Владлена ТЕРЯЕВА

В Хабаровском крае не за горами весеннее половодье. В этот период «большая вода» топит дома и угодья в селах и деревнях. Чтобы справиться со стихией, в регионе работает комиссия федерального МЧС, а спасатели проводят учения.

- По весеннему половодью все слава богу. Теоретически, при сложении разных условий, в зону подтопления попадет не более шести населенных пунктов, в которых живут 700 человек. Здесь мы всех защитим и обеспечим безопасность, никаких проблем, - сообщил в эфире радио «КП»-Хабаровск» Михаил Дегтярев, глава региона.

Что касается технической защиты населенных пунктов, то есть отставания, особенно при строительстве дамбы в Комсомольске. Дальневосточный полпред Юрий Трутнев во время визита в край заявил, что вина за срыв сроков лежит на предыдущем руководстве региона и федеральных органов власти.

- Сроки строительства мы нагоняем и сдадим все вовремя. Это я гарантирую, это моя зона ответственности. Мы привлекаем всех: и строителей, и федеральных министров, и экспертов, и расшиваем сложные моменты. Все по плану, - добавил Михаил Дегтярев.