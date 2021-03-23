Весенний призыв в армию в Хабаровском крае начнется первого апреля Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае на завершающей стадии находится подготовка к очередному весеннему призыву в Вооруженные Силы РФ. В крае проходит семинар при участии призывных комиссий и военкоматов, врачей и администраторов сборных пунктов. Семинар будет идти два дня. Участники проанализируют осенний призыв, к слову, план был успешно выполнен, несмотря на пандемию. Власти надеются, что и весной успех повторится.

Организаторов осеннего призыва отметили благодарственными письмами от главы региона. Власти отметили, что армия дает возможность освоить военные навыки и даже новые профессии, которые после пригодятся на «гражданке».

- Надеемся, что солдаты ответственно подойдут к исполнению долга, задача властей - обеспечить все необходимое для проведения призывной кампании, - отметили в правительстве Хабаровского края.

Призыв начинается первого апреля и заканчивается 15 июля. В планах отправить на службу порядка 1300 солдат. По большей части парни останутся служить на территории края.

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