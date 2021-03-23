Власти Хабаровского края оказывают поддержку местным фермерам

Михаил Дегтярев в прямом эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о ситуации с пострадавшими от паводка сельхозтоваропроизводителями. Напомним, в 2020 году в пяти муниципалитетах фермеры понесли ущерб на сумму почти в 132,7 миллиона рублей. Причем большинство оказалось не застрахованным и понесло убытки на 114 с лишним миллионов рублей.

По закону компенсировать ущерб правительство может только застрахованным сельхозтоваропроизводителям. Остальные договор не заключили, хотя могли получить господдержку в размере 50% от страховки.

- Сейчас мы системно работаем в рамках госпрограммы по развитию сельского хозяйства, оказываем поддержку по 41 направлению. В том числе субсидии по возмещению затрат, понесенных в прошлом году, - сказал Михаил Дегтярев. - В этом году мы снижение производства не прогнозируем, так как посевная площадь больше, чем была в 2020.

С начала года выросла цена на картофель, это связано с тем, что ограничительные меры снизили поставки из Китая. Также паводок повлиял на стоимость. Тогда край стал искать новых поставщиков. Теперь на прилавках картофель из Московской и Новгородской областей, а также из Пакистана и Египта.

Михаил Дегтярев рассказал слушателям об организации поддержки тепличного производства овощей в крае в виде денежной компенсации. Кроме того, глава региона распорядился выдавать гранты на собственное овощеводство и картофелеводство по просьбам хабаровских фермеров.

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