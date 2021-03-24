Число заболевших коронавирусом снова выросло в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае за минувший вторник еще трое жителей не смогли побороть новую инфекцию и в итоге скончались. В тяжелом состоянии пребывают девять человек, трое из них подключены к аппаратам искусственного вентилирования легких. Медики делают все возможное, чтобы люди шли на поправку.

- Еще 59 людям поставили диагноз COVID-19 за прошлые сутки. Выписали по выздоровлению 63 человека, - сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края. - В регионе свободными остаются 218 коек для больных коронавирусом из развернутых 763.

В Хабаровске больше всего заболевших - 52 человека за сутки, в Хабаровском районе - четверо заболели, в Комсомольске - трое. Нарастающим итогом в крае ковид диагностировали 50208 жителям. Выздоровели из них 47745 человек. На лечении остаются еще 2128 человек.

В крае продолжается массовая вакцинация населения. До конца марта ожидается крупная поставка вакцины.

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