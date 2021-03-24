«Были проблемы с некоторыми стройками, но мы все решили»: Михаил Дегтярев о центрах экономического роста в эфире радио «КП»

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» Михаил Дегтярев рассказал слушателям о ситуации с развитием центров экономического роста в регионе. Особое внимание глава региона обратил на проблемные стройки, так как для него этот вопрос важен.

- Государство выделяет огромные деньги на социальное развитие центров экономического роста в регионе, по ряду некоторых строек были проблемы, часть отставаний мы ликвидировали, - сказал Михаил Дегтярев. - Например, бассейн в Чегдомыне, скорая помощь в Комсомольске. В текущем году сдадут еще часть объектов. В том числе Дворец единоборств.

Проблемы возникли в крае с детской больницей и онкоцентром в Городе юности.

- Что касается онкоцентра - я приехал на объект летом, а там ни одного рабочего не было. То есть стройка стояла. Дал ускорение, зашевелились, работают, - рассказал Михаил Дегтярев. - Хуже дело обстоит с детской больницей, на строительство нужны дополнительные деньги, взять их сейчас негде, поэтому будем консервировать стройку и просить финансирования у правительства.

Михаил Дегтярев добавил, что это единственный проблемный объект, в остальном все стройки движутся по намеченным планам.

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