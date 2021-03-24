Малое и среднее предпринимательство реабилитируется после пандемии в Хабаровском крае

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края в прямом эфире радио «Комсомольская правда» рассказал слушателям о том, как бизнес в регионе восстанавливается после пандемии.

Глава региона отметил, что сейчас ведется большая работа для формирования оптимальных условий для ведения бизнеса в крае. В качестве поддержки и помощи МСП снизились налоги почти в два раза. Снизилась ставка по «упрощенке», «доходы» с шести до трех процентов, и по системе «доходы минус расходы» - с 15 до восьми процентов. Для субъектов МСП области перевозок снизился также транспортный налог.

- Помимо прочего мы снизили налог на имущество для МСП, которые работают в общепите и гостиничном деле, - сказал глава региона. - Мы предоставляем бизнесменам землю без торгов на большие инвестпроекты. То есть предпринимателей мы всячески поддерживаем и помогаем им восстановиться в посткризисное время.

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