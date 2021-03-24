Ставка на умного: «Ростелеком» запускает новый уникальный продукт – Ключ

На Zoom-конференции специалисты крупнейшего провайдера России рассказали о внедрении на рынок технологии «Ростелеком Ключ». Это принципиально новое решение создания комфортной и безопасной цифровой среды, рассчитанное на домохозяйства многоквартирных домов. В чем суть «умного Ключа»?

- «Ключ» - это наш новый шаг в построении экосистемы для каждого человека, шаг, в рамках которого мы выходим за пределы квартиры. Сервис позволяет обитателям домов видеть и понимать, что происходит на придомовой территории, а также управлять процессами, которые там идут. Например, через умный домофон с помощью мобильного телефона вы можете не только открывать-закрывать двери, но и видеть, кто пришел, разговаривать с ними. Причем для этого совсем не обязательно находиться дома, можно это делать хоть из-за границы. «Ростелеком Ключ» позволяет управлять шлагбаумом во дворе, наблюдать за парковкой, генерировать разовые коды для курьеров или гостей. Передавать показания счетчиков. Данные с камер наблюдения и с камеры домофона записываются и хранятся от семи до 60 дней, - рассказывает Баир Аюшеев, заместитель директора - директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала Дальний Восток ПАО «Ростелеком».

Да, «Ростелеком» отошел от привычного стереотипа оператора телефонии, интернета и телевидения. Он создает умную среду вокруг конкретного человека. И «Ростелеком Ключ» - тому доказательство.

«Ростелеком Ключ» - это многофункциональный сервис управления и контроля за домом и придомовой территорией, в который входят умный домофон, умный шлагбаум, умные счетчики и комплексное видеонаблюдение. Все продукты реализованы на одной платформе и доступны жителям в едином приложении для смартфона.

- Нам повезло купить квартиру в доме, уже оборудованном сервисом «Умный домофон». Мы быстро к нему привыкли, пользоваться этим сервисом несложно. Отмечу, что удобно контролировать порядок на придомовой территории. Например, по записи с камеры видно, кто повредил машину, оставил строительный мусор или испортил общее имущество. С записью легче решать спорные ситуации, так как все видно. Возле дома и в подъезде порядок, - делится жительница Благовещенска Мария Федорова.

Панели умного домофона оборудованы антивандальным корпусом - их практически невозможно сломать. Имеется также кнопка SOS, встроенная камера видеонаблюдения с высоким разрешением и система ночного видения.

Система комплексного видеонаблюдения - еще один сервис, который входит в экосистему «Ростелеком Ключ». Это дает возможность обезопасить дом и придомовую территорию с помощью видеокамер, которые устанавливаются на домах, на парковках или детских площадках. Пользователи могут смотреть записи онлайн в приложении на телефоне или из архива.

Еще одна новация - «умные счетчики». Они ведут учет потребления электроэнергии, воды и газа и самостоятельно передают данные в управляющую компанию. Информация о потреблении ресурсов всегда доступна в мобильном приложении.

Установить умные решения для дома очень просто. Для этого требуется инициатива управляющей компании и общедомовое собрание, на котором две трети жильцов должны проголосовать «за».

Стоимость каждого решения «Ростелеком Ключ» рассчитывается индивидуально в зависимости от параметров дома и пожеланий заказчиков. Узнать о наличии технической возможности для подключения услуг компании, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте www.rt.ru и по телефону 8 800-301-05-50.