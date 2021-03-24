Мужчину, напавшего на девушку в Хабаровске, отправят в колонию на четыре года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчину, который совершил разбойное нападение на девушку, осудили в Хабаровске. Его приговорили к четырем годам заключения в колонии особого режима.

- Прокуратура Индустриального района Хабаровска поддержала обвинение в отношении хабаровчанина, который напал на девушку с целью ограбить. Мужчина повалил девушку на землю и приказал молчать, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Инцидент произошел утром в районе улицы Волочаевской. Девушка возвращалась с работы. Мужчина также пообещал задушить свою жертву, если она закричит.

Преступника задержали бдительные прохожие. Свою вину он в суде не признал. Однако доказательной базы было достаточно для признания его виновным. Теперь осужденный отправится в колонию особого режима отбывать четыре года заключения. Приговор еще не вступил в законную силу.

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