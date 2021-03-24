Хабаровчане смогут летать в Турцию прямым рейсом Фото: Сергей ЕФИМОВ

Минтранс Хабаровского края сообщил жителям региона о том, что планируется запуск прямых авиарейсов из Хабаровска в Анталию. Первый рейс планируют отправить уже 27 апреля этого года. Рейс будет прямой, время в пути составит порядка одиннадцати часов.

Авиакомпания рассмотрела возможность и запуск прямого рейса по заявке туроператора. Летать в Турцию будет Boeing 777-200.

На одном из заседаний оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, с восьмого февраля текущего года в краевой столице было разрешено международное авиасообщение. Хабаровск одним из первых попал в перечень городов, которые стали осуществлять такие перевозки пассажиров.

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