Родители попробовали сдать ЕГЭ по русскому языку в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край стал участником акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Единый государственный экзамен в сокращенной форме прошел по русскому языку.

- Мероприятие проводится для того, чтобы снизить уровень психологического напряжения у родителей выпускников и ознакомить их со всеми этапами прохождения экзамена, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Участие приняли 24 человека, в том числе представители краевых властей и родители выпускников.

В каждом муниципалитете проходит такая акция. Родители узнают, как организован экзамен, проходят регистрацию, контроль, как идет процесс выполнения заданий и прочее. После того, как родители сами пройдут все этапы, они поделятся своими эмоциями с детьми.

В течение получаса участники решали 15 заданий разного типа. Затем родители смогли провести проверку.

Родители отмечают, что на испытании им потребовалась особенная концентрация, хотя сами задания оказались несложными.

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