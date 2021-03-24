К акции «Час Земли» снова присоединится Хабаровский край 27 марта Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край вновь будет участвовать в ежегодной экологической акции «Час Земли». Во всем мире на один час люди выключат свет и электроприборы. В Хабаровском крае час икс наступит 27 марта с 20:30 до 21:30.

- Подсветку на административных зданиях в крае также отключат, к тому же приглашают присоединиться учреждения и предприятия во всем регионе. Цель акции - не экономия электричества, а объединение в борьбе за сохранение Земли, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В 2021 году тема акции звучит так: «Мы за доступ к экологической информации!». Каждый год тема выбирается новая, в зависимости от проблемы, которую хотят поднять. Как сообщают организаторы, сейчас акцией хотят акцентировать важность доступности информации о проблемах экологии, о состоянии окружающей среды.

Эта акция проводится под эгидой Всемирного фонда дикой природы и при поддержке минприроды страны. Впервые акцию провели в 2007 году.

Отключать свет будут только добровольцы. Социально значимых объектов и уличного освещения эта акция не касается.

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