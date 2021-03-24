Санитарная очистка Хабаровска начнется с первого апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске с первого апреля по 31 мая пройдут традиционные субботники и генеральные уборки. Общегородские субботники назначены на 24 апреля и 22 мая. В мероприятии примут участие все муниципальные структурные подразделения.

- После зимнего периода городу необходима качественная уборка, город рассчитывает в этом деле на помощь всех жителей, - отметили в пресс-службе администрации города Хабаровска.

В первую очередь уборка коснется несанкционированных свалок. Их зафиксировано порядка 88 штук по городу. Далее в порядок будут приводить контейнерные площадки и отремонтируют детские площадки. Обновят также фасады домов. Уборку проведут во дворах, парках и скверах. Расчистят и 95 бесхозных площадок. Проведут посадки зелени, установят вазы для цветов.

Напомним, в прошлом году, несмотря на ограничительные меры и самоизоляцию, город все же был подготовлен к лету.

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