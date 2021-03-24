Строительство спортивного центра в Комсомольске закончат в этом году Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре вышло на завершающую стадию основное строительство крупного спортивного центра. После запуска в центре будут заниматься гимнасты, батутисты, скалолазы, акробаты - то есть представители сложнокоординационных видов спорта.

Сейчас спортсмены занимаются где придется. В приспособленных помещениях или в старых залах. Батутисты, например, проводят свои тренировки в спортзалах школ, а гимнасты и акробаты вообще не имеют своих залов.

- Новый центр на пять залов, 300 трибунных мест, раздевалок, тренерских, судейских и медицинских кабинетов, зал для конференций и фито-бар будут обслуживать 78 человек, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

На объект выделено 962 миллиона рублей. Неподалеку от спорткомплекса строится центр для игровых видов спорта и единоборств. Его достроят в 2022 году. Эти центры будут главными площадками развития спорта в Городе юности.

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