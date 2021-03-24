Два кредита оформили мошенники на жителя ЕАО Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителя Еврейской автономной области обманули мошенники, заставив сообщить код из смс. На его имя было оформлено два кредита на общую сумму 175 тысяч рублей. мужчина обратился в полицию.

- На телефон местному жителю позвонили из банка и сказали, что необходимо уточнить информацию по кредиту в онлайн банке. Никакого кредита мужчина не брал, но проверить зашел по настоянию «сотрудника». Во вкладке «кредиты» он увидел ранее оформленный им самим кредит. Для отмены лжесотрудник банка попросил сообщить код ,который придет в смс. Мужчина код продиктовал и связь прекратилась, - сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО. - Затем потерпевшему снова позвонили и, сославшись на технический сбой, попросили продиктовать новый пришедший код.

Мужчина проверил приложение и увидел, что на его имя оформлены два кредита на сумму свыше 175 тысяч рублей. Деньги ушли на неизвестные счета.

По факту возбудили уголовное дело. Номера звонивших зарегистрированы в Москве. Лиц, причастных к преступлению, устанавливают полицейские.

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