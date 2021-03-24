Магаданца заставили уехать из бухты, где вскоре разломался лед Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

С 23 марта на территории Магаданской области бушует циклон – ветер дует со скоростью 25 метров в секунду и идет снег. В регионе возникла опасность схода лавин. Из-за ухудшения погодных условий перекрыли некоторые трассы.

- Ветряные порывы такой силы заставили лед в бухтах Гертнера и Нагавева разломаться. Сейчас эти участки уже полностью без ледового покрытия, обломки унесло в открытые воды, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.

Вчера, 23 марта на пульт службы спасения поступила информация, что в бухте Гертнера находится человек, который не может оттуда выбраться. Спасатели выехали на место и обнаружили там рыбака, преспокойно занимавшегося подледной рыбалкой. С ним провели беседу и уговорили покинуть лед из-за опасности отколов.

Как оказалось, спасатели вовремя убедили рыбака уехать с потенциально опасного места. Уже сегодня, 24 марта, в бухте нет льда, его переломало и унесло в море. То есть там, где вчера рыбачил мужчина – сегодня уже открытая вода.

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