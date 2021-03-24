Люди с ограниченными возможностями здоровья сдали нормативы ГТО в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошла церемония награждения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, которые отличились в сдаче нормативов ГТО. Мероприятие было приурочено к юбилею создания комплекса, и семилетию его возрождения в стране.

Знаки отличия вручил 26 участникам Дмитрий Чикунов, министр физкультуры и спорта региона. Он отметил, что наш край считается спортивной столицей Востока в массовом спорте.

- От имени главы региона Михаила Дегтярева, говорю вам спасибо, что вы нашли силы и время на выполнение нормативов, - сказал Дмитрий Чикунов. – Вы достигли хороших результатов и подаете пример молодежи.

На церемонии наградили и участников фестиваля, которые имеют нарушения слуха. Дипломы вручили финалистам «Рекорда ГТО».

Текущий год был объявлен отраслевым годом ГТО. Так, в регионе каждый месяц проходит акция «Рекорд ГТО».

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