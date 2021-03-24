Хабаровские организации поборются за «Премию здоровья» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске пройдет очередной конкурс на «Премию здоровья» среди организаций, которые пропагандируют ЗОЖ и внедряют в работу здоровьесберегающие технологии. Принимать документы на участие начнут с первого апреля.

- В конкурсе будет несколько номинаций: «Лучшие возможности, созданные для трудового коллектива, содействующие здоровому образу жизни»; «Лучшая пропаганда здорового образа жизни для жителей Хабаровска»; «Лучший организатор мероприятий для жителей Хабаровска по продвижению ценностей здорового образа жизни», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Чтобы заявиться претендентом на первую номинацию, нужно чтобы на предприятии был медицинский кабинет, спортивный зал, место для психологической разгрузки, также организация должна вести пропаганду отказа от никотина и поощрять за здоровый образ жизни.

Для второй номинации учитываются публикации о ЗОЖ в СМИ и полиграфические изделия на тему. Третья номинация предполагает привлечение хабаровчан в спорт: пробежки, велогонки и прочее.

Документы принимаются до первого сентября.

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