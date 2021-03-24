Волонтеров для онлайн-голосования набирают в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается набор волонтеров для проведения онлайн-голосования за общественные территории, которые подлежат благоустройству. Набор проходит на сайте DOBRO.RU. Набор будет длиться до конца этого месяца. Само голосование стартует 26 апреля и завершится 30 мая. Краю нужны 120 волонтеров.

- Голосование состоится в 53 муниципальных образованиях края, в 60 пунктах будут работать добровольцы. Их число будет зависеть от численности населения, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. – волонтеры будут рассказывать и помогать людям в выборе территории. Кроме того, активисты будут проводить агитационные акции для привлечения к голосованию жителей в торговых центрах и общественных местах.

Организацию волонтерства взял на себя Краевой центр молодежных инициатив. Принять участие в движении может каждый житель от 16 лет. На работу несовершеннолетнего будет требоваться письменное разрешение родителя. По окончанию набора волонтеров обучат и выдадут униформу и удостоверение.

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