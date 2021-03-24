Путешествия по стране для клиентов «Россельхозбанка» стали дешевле на 20%

Держатели карт МИР Россельхозбанка могут приобрести туристические поездки по стране с кешбэком 20% от стоимости покупки. Акция действует до 15 июня 2021 года в рамках госпрограммы по стимулированию внутреннего туризма, разработанной Ростуризмом совместно с оператором платежной системы «МИР».

- В этом году владельцам карт МИР Россельхозбанка предоставляется возможность продолжить путешествовать по стране, экономя на поездках. При участии в совместной акции Ростуризма и системы «МИР» можно посетить самые красивые места России и при этом вернуть 20% средств, затраченных на путешествия, - рассказала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Все маршруты, включённые в госпрограмму, доступны на сайте мирпутешествий.рф. Перед оплатой тура необходимо зарегистрировать карту «Мир» в Программе лояльности платёжной системы «Мир». Минимальная продолжительность отдыха - 2 ночи (3 дня). Кешбэк составит 20% от стоимости путешествия, но не более 20 000 рублей за одну покупку. Ограничений по стоимости путешествия нет.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru