Комсомольчанка лишилась денег со счета после похода в гости к подруге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Комсомольске-на-Амуре полиция возбудила уголовное дело по факту кражи денег со счета.

К полицейским за помощью обратилась комсомольчанка, она заявила, что накануне была в гостях у своей приятельницы, где они вместе распивали спиртное. Женщины неоднократно ходили за добавкой, где потерпевшая платила за покупки своей картой. Когда на утро она вернулась домой, то увидела, что с телефона удалено мобильное приложение банка. Проверив через другой источник свои счета, женщина обнаружила пропажу 30 тысяч рублей. задать вопрос приятельнице женщина не смогла и обратилась в полицию.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов по подозрению в совершении кражи задержали 29-летнюю подругу потерпевшей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. – Женщина рассказала, что намеренно перевела деньги с ее счета на свой.

У подозреваемой изъяли лишь четыре тысячи рублей. остальное она успела потратить.

По факту преступления возбудили уголовное дело. Максимальный срок заключения за такое деяние – до шести лет.

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