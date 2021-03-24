Пенсионер из Магадана лишился 180 тысяч рублей в пользу мошенников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магадане в полицию обратился пенсионер, он заявил, что у него обманным способом забрали деньги с карты.

- Следователи выяснили, что родственник потерпевшего через интернет продавал шкаф. Ему позвонил потенциальный покупатель и предложил перевести деньги на карту определенного банка. У продавца карты такой не было, и он попросил у пенсионера, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области. – Затем мошенники позвонили уже владельцу карты и попросили у него все данные карты и владельца, а также код из смс сообщения и кодовое слово. Все инструкции мошенников пенсионер выполнил не задумываясь.

В конечном итоге преступники ограбили мужчину на 180 тысяч рублей.

По факту возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до шести лет заключения.

Полиция призывает граждан быть осторожными. Не стоит сообщать кому-либо свои персональные данные, тем более коды банковских операций, приходящие в сообщениях. При малейших сомнениях следует обращаться в банк лично.

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