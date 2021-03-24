Погода на 25 марта: тепло возвращается в Хабаровский край Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

После нескольких холодных дней, принесенных в край циклоном, в Хабаровский край, наконец, возвращается тепло. Днем, 25 марта в Хабаровске температура воздуха +8 градусов. Ветер будет юго-западного и юго-восточного направления, до девяти метров в секунду.

- На юге Хабаровского края преимущественно без осадков. Днем потеплеет до +10 градусов. Ветер южный, до 9 метров в секунду, - сообщили в ФГБУ Дальневосточное УГМС.

В центральных районах Хабаровского края практически везде без осадков. Разве что в Верхнебуреинском районе небольшие могут пройти. Дневная температура от +3 до +10 градусов.

Север края также почти без осадков, за исключением Охотского района здесь может пройти небольшой снег. Днем воздух прогреется до +6 градусов. Ветер на побережье порывами до 20 метров в секунду.

Напоминаем, в Хабаровском крае продолжает действовать масочный режим.

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