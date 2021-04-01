Закон о запрете продажи алкоголя в домах Хабаровского края поддержан в первом чтении Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Законодательная дума Хабаровского края рассмотрела в первом чтении законопроект, согласно которому будет запрещена розничная торговля спиртными напитками в магазинах и наливочных, вход в которые находится во дворах домов. Депутаты законопроект поддержали. Акт должен пройти три чтения, и все замечания по нему должны быть учтены.

Инициировала законопроект краевая прокуратура. Целью его назвали необходимость снизить потребление алкоголя населением.

- Под закон попадут те магазины и общепит, которые находятся в МКД, пристройках, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к многоквартирным домам с площадью зала обслуживания посетителей менее 36 квадратных метров - в городах и городских поселениях, менее 24 квадратных метров - в сельских поселениях, - сообщили в краевой думе.

Бизнесмены считают, что такой запрет нанесет серьезный ущерб предпринимательству и сократит количество магазинов шаговой доступности, так как в таких магазинах торгуют еще и продуктами. Поэтому необходимо конкретизировать понятие «двор» без ущерба бизнесу.

Ко второму чтению законопроект будет дорабатываться исходя из обозначенных замечаний.

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