Еще двое жителей Хабаровского края умерли от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае не закончилась еще коронавирусная пандемия. В регионе продолжают выявлять все новые случаи заражения инфекцией. К несчастью, за вчерашний день в крае умерли двое жителей от тяжелого вируса. Диагноз поставили 44 пациентам.

Отрадно, что выздоровевших каждый день больше, чем заболевших. За 3 апреля выписали 59 человек. Всего за год ковид диагностировали 50773 жителям края, из них поправились на данное время – 48396. Смертность от коронавируса достигла цифры в 352 человека.

По последним данным краевого минздрава, в регионе развернута 601 ковидная койка, свободны из них – 133.

- В Хабаровске отмечено 22 случая заболевания за сутки, в Комсомольске заболело семь человек, - обнародовали данные в министерстве здравоохранения Хабаровского края. – В Хабаровском, Охотском и Комсомольском районах – по двое заболевших. В Совгаванском и Ванинском – по трое. В Вяземском, Ульском и Лазо – по одному новому случаю заболевания.

на всей территории регионе продолжает действовать масочный режим.

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