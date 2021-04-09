Дороги и переправы перекрыты из-за плохой погоды в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае из-за проходящего циклона было сильное ухудшение погодных условий в период 7 и 8 апреля. Повсеместно шел мокрый снег, порывы ветра могли достигать скорости до 20-22 метров в секунду. Сегодня, 9 числа, погода немного улучшилась. Ветер стал тише, столбик термометра пополз вверх. Однако обстановка на дорогах со вчерашнего дня остается напряженной - некоторые автотрассы перекрыты, по ним не пускают пассажирские автобусы, закрыта и паромная переправа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- С полудня вчерашнего дня в связи со снегопадом и плохой видимостью ограничено движение пассажирских автобусов на автодороге Советская Гавань - Ванино - Монгохто. Информирование проведено, скопления людей и техники нет, - рассказали в пресс-службе ведомства. - С 17:40 того же дня и по тем же причинам в Татарском проливе ограничена работа паромной переправы Ванино - Холмск. До улучшения погодных условий новые рейсы отправляться не будут.

Уточнить информацию по парому можно по телефону Сахалинского морского пароходства: +7 (42433) 66208, ночью и в выходные - +7 (42433) 66-102.

Кроме того, с пяти часов вечера 8 апреля ограничено движение пассажирских автобусов на автодороге Комсомольск-на-Амуре - Солнечный с подъездом к Горному.

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