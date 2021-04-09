Штрафовать будут биробиджанцев, устраивающих мусорные свалки Фото: администрация Биробиджана

В столице Еврейской автономной области ежегодно растет число несанкционированных свалок. Мэр Биробиджана заявил, что теперь горожане, устраивающие свалки, будут наказываться рублем. Об этом сообщила мэрия областной столицы.

Александр Головатый отметил, что часто люди выносят мусор не туда, куда положено, и это вопрос гражданской позиции. Кто-то занимается облагораживанием территории - высаживает цветы и прочее, а кто-то складирует мусор там, где ему удобно.

- Тех, кто не понимает простые слова, будут привлекать к административной ответственности и штрафовать, - сказал мэр. - Соответствующий документ уже опубликован.

Каждую неделю будут проходить рейды и проверяться улицы города. Ответственные за свои деяния будут наказаны рублем.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.