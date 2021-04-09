Золото, деньги и телефон украли у жителя Хабаровского края Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае в селе Большая Картель произошло ограбление в доме у местной жительницы, о котором она заявила в полицию. У нее украли золотые украшения, деньги и сотовый телефон. Расследование завершено, подозреваемый установлен, дело направлено в суд на рассмотрение. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

- В феврале этого года женщина сообщила о пропаже имущества из ее дома. В ходе оперативных мероприятий был установлен и допрошен подозреваемый. Выяснилось, что преступление совершил знакомый потерпевшей, - сказали в УМВД. - В содеянном он сознался и рассказал, что пришел в дом к женщине, когда ее не было дома, и забрал золотое кольцо, часы с браслетом, деньги и телефон. Ущерб оценен в 66 тысяч рублей.

Ювелирные украшения он сдал в ломбард, телефон подарил приятелю, деньги потратил на собственные цели. Было возбуждено уголовное дело, и обвинительное заключение направлено в суд. Виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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