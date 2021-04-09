В магазине, расположенном в жилом доме Комсомольска, случился пожар Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Комсомольске-на-Амуре в одном из магазинов, расположенных в жилом доме по улице Советской, произошло возгорание. Сегодня ночью, 9 апреля, о происшествии сообщили на пульт пожарной службы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- По приезду на вызов внешне пожара видно не было. Однако во время разведки спасатели обнаружили возгорание в помещении магазина. Из-за него был задымлен весь подъезд. Команда отправилась на поиски людей в квартирах дома, - сообщили в МЧС. - До приезда пожарных из дома вышли 30 человек, среди которых было восемь детей. В подъезде открыли окна и чердак, чтобы проветрить помещение от дыма.

Пожар в магазине потушили. В этом происшествии пострадавших людей не выявлено. В магазине горело торговое оборудование и оконная рама. Из-за высокой температуры оплавился натяжной потолок в магазине. Площадь пожара - 15 квадратных метров. Выяснять причину пожара будут надзорные органы.

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