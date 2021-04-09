Началась подготовка к возведению гостиницы возле хабаровского парка «Динамо» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске начался подготовительный процесс перед строительством гостиницы на прилегающей в парку «Динамо» территории. Раньше здесь стояли два барака, которые снесли в прошлом году. Эти дома не были благоустроены, туалет находился на улице, воду люди брали из колонки, а территория превратилась в свалку. Бараки вошли в программу расселения и сноса. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска.

Застройщик расселил 34 квартиры. Свои обязательства по договору исполнил. Возводить собрался на территории гостиницу. Разрешение на строительство еще не получено, однако подготовительные работы, в том числе расчистка подъездных путей, могут вестись. Чем застройщик и занялся.

Горожан возмутил вид спиленных деревьев, однако в администрации уверяют, что территория в частной собственности, она не имеет отношения к парковой зоне. Спиливание происходит законно и с разрешением, выданном ему после оценки. За спиленные деревья застройщик заплатит 1,1 миллиона рублей в качестве возмещения.

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