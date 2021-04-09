День белорусской культуры проходит в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в районе имени Лазо сегодня, 9 апреля, проходит день белорусской культуры под названием «Живые родники души народной». Мероприятия проходят в селе Полетном, основанном переселенцами из Беларуси в 1906 году. Жители села - по большей части потомки первых переселенцев. Они хранят культуру и традиции своего народа. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Мероприятие организовано в честь Дня единения наших народов и поддержано краевыми властями, - говорят в правительстве. - Каждый год в Полетном празднуют фестиваль белорусской культуры. В праздничной программе, которая стартует в 15:30 в СДЦ «Русь», гостей встретят по обряду. На мероприятии пройдут выставки изделий, поделок и книг о культуре. Проведут также мастер-классы - гости изготовят обереги и прочее. В финале дня - концерт.

День единения отмечается каждый год 2 апреля.

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