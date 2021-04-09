Почти 100 Артемов появилось на свет в Хабаровском крае с начала года

Почти 100 Артемов появились на свет в Хабаровском крае с начала года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В регионе с начала 2021 года зарегистрировано появление на свет 3305 детей. В марте свидетельство получили на 1215 ребятишек. Среди родившихся в первом весеннем месяце в 19 случаях двойняшки. Из всех детей 1707 - мужского пола. В этом году 93 мальчишки назвали Артемами, а еще 88 - Александрами. Среди девочек, которых родилось 1598, распространенным оказалось имя София, так нарекли 80 детей. Евами назвали 60 девочек. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Чуть менее популярными в этом году стали имена Михаил, Кирилл, Матвей, Максим, Тимофей, Иван, Марк и Дмитрий для мальчиков. Алисами назвали 57 девочек, а Мариями 53. Также называют Варварами, Аринами, Дарьями, Полинами, Анастасиями и Елизаветами.

Редкие имена, которыми назвали в крае единицы детей, это Всеволод, Даниэль, Ерофей, Лаврентий, Лука, Одиссей, Савва и Аида, Алевтина, Ангелина, Аннабелла, Арсения, Богдана, Даная, Ляйсан, Моника, Силена и Ясмина.

- По информации комитета по делам ЗАГС и архивов правительства, за три месяца зарегистрировано 12950 записей актов гражданского состояния, в том числе выдача свидетельств о рождении, - сказали в правительстве региона.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.