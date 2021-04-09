Фестиваль ЗОЖ состоится в хабаровском «Ерофее» 10 апреля Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске 10 апреля пройдет фестиваль здорового образа жизни. Мероприятие состоится в «Арене Ерофей» с 10 утра до шести вечера. Этот фестиваль приурочен ко Всемирному дню здоровья. На нем можно получить больше информации о ЗОЖ, обследоваться у врачей ,поучаствовать в эстафетах и мастер-классах ,сдать нормативы ГТО и встать на коньки. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- В арене будут принимать и проводить обследование врачи из «Вивеи», кожвендиспансера, стоматологий и других крупных краевых медучреждений. На месте люди обследуют родинки, узнают ВИЧ-статус, проверят сердце, холестерин и глюкозу. Проверят слух и проконсультируются. Стоматологи осмотрят детские зубки на предмет налета, - сообщили в правительстве.

Еще для детей будут работать спортплощадки с полосой препятствий .перетягиванием татами и строительством дженги. Каток будет работать бесплатно с четырех до шести часов. Прокат инвентаря – платный.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.