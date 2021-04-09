Закончилась смена «Губернаторский колледж управления» в «Созвездии» Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае закончилась смена в «Созвездии» «Губернаторский колледж управления» вчера, 8 апреля. Эта смена создана для активистов из Российского движения школьников. На смене побывали больше сотни ребят. Все они сначала проходили отборочный этап презентовали ролик на тему «Если бы я стал главой региона». По результатам этой недели ребята 20 лучших войдут в краевой детский совет. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- В течение недели ребята узнавали как это быть управленцем, изучали опыт интересных людей, рассматривали проекты РДШ в части развития лидерства. Им рассказали о личном бренде, как его выстроить. Сами школьники делали собственные планы развития, и прочее, - сообщили в правительстве. - По итогам смены будет сформирован Краевой детский совет, куда войдут 20 самых активных ребят. Он станет совещательным органом при региональном отделении Российского движения школьников.

Напомним, изначально в «Созвездии» был проект «Ген лидера» для таких же активных ребят. После года пандемии решено запустить профильную смену, направленную на выявление и подготовку лидеров «Губернаторский колледж управления».

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