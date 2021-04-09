Компенсацию в миллион рублей пообещали пенсионерке из ЕАО, если оплатит страховку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ЕАО очередную пенсионерку обманули мошенники. Женщине позвонили и сообщили, что раньше она покупала мазь, а сейчас ее признали вредной, и теперь покупателям положена компенсация в миллион рублей.

От женщины лишь требовалось оплатить страховку в размере 32 тысяч рублей и заплатить депозит в сотню тысяч. Женщина оплатила. Второй раз ей позвонили и сказали, что в прошлый раз она говорила с мошенниками и полиция занимается расследованием. А компенсация ей действительно положена. Она снова поверила мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошенничество, - сказали в УМВД. - Полиция призывает жителей не верить подобным звонкам. Кем бы люди не представлялись, лучше проверить информацию обратившись лично в орган.

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