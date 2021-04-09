Праздничная программа для хабаровчан на 9 мая пройдет в парке «Динамо» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске в День Победы состоится праздничное мероприятие для семей города в парке «Динамо». В программе развлечения и реконструкция боя под Берлином 1945 года. Начало праздника в три часа дня. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска.

- Сначала жители просмотрят концерт от коллективов города. На сцену выйдут и ветераны. В парке разместят фотозоны по теме, пройдут выставки и мастер-классы, выступят кадеты и юнармейцы, - рассказали в мэрии. -

Гости отведают солдатскую кашу и главное, увидят реконструкцию боя. В ней используются форма, техника и оружие того времени. Интересно будет и детям и взрослым. Вообще, 9 мая в городе пройдет порядка 300 мероприятий. Самые крупные мероприятия – «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк» состоятся также в этот великий день.

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