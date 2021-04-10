Паводковая ситуация на реке Бикин в Хабаровском крае стабилизировалась Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Вскрывшаяся ото льда река Бикин в Хабаровском крае принесла неприятный сюрприз – из-за активного ледохода в районе железнодорожного моста образовался ледовый затор, а уровень воды вчера, 9 апреля, превысил неблагоприятную отметку в 419 см. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Сегодня, 10 апреля, уровень воды значительно снизился и составил уже 235 см. Скопившийся возле моста лед разошелся, а талые воды, подтопившие внутрипоселковую дорогу, отступили. Угрозы населенным пунктам нет.

Мониторинг паводковой ситуации на проблемных местах реки продолжается.