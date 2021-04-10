На районных дорогах Хабаровского края ликвидируют очаги аварийности Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проблему аварийности на районных трассах обсудила межведомственная комиссия в Хабаровске. Специалисты «Хабаровскуправтодора» и представители ГИБДД края рассмотрели наиболее опасные участки дорог, где сконцентрировано наиболее количество ДТП.

По статистике за первый квартал текущего года на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах края произошло 29 ДТП. Перед ведомствами стоит задача не только ликвидировать очаги аварийности, но и в целом снизить общее количество дорожно-транспортных происшествий. Для этого в крае реализуется проект «Безопасные качественные дороги».

Выездная комиссия должна будет осмотреть наиболее аварийные участки дорог. По итогу рейда будет составлен перечень необходимых работ, чтобы снизить аварийность отдельных участков.