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Происшествия10 апреля 2021 7:30

На районных дорогах Хабаровского края ликвидируют очаги аварийности

За первый квартал текущего года на региональных дорогах произошло 29 ДТП.
Петр МОЛОТОВ
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На районных дорогах Хабаровского края ликвидируют очаги аварийности

На районных дорогах Хабаровского края ликвидируют очаги аварийности

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проблему аварийности на районных трассах обсудила межведомственная комиссия в Хабаровске. Специалисты «Хабаровскуправтодора» и представители ГИБДД края рассмотрели наиболее опасные участки дорог, где сконцентрировано наиболее количество ДТП.

По статистике за первый квартал текущего года на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах края произошло 29 ДТП. Перед ведомствами стоит задача не только ликвидировать очаги аварийности, но и в целом снизить общее количество дорожно-транспортных происшествий. Для этого в крае реализуется проект «Безопасные качественные дороги».

Выездная комиссия должна будет осмотреть наиболее аварийные участки дорог. По итогу рейда будет составлен перечень необходимых работ, чтобы снизить аварийность отдельных участков.

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