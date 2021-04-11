Погода в Хабаровске: в субботу 11 апреля ожидаются дождь и ветер

В некоторых районах края ожидаются снег и ветер Фото: Александра ШОПЕНКО

Непостоянная весна в Хабаровском крае преподносит сюрпризы. По прогнозам синоптиков, на 11 апреля погода в регионе будет неустойчивой. В некоторых районах ожидаются снег и ветер.

В Хабаровске 11 апреля, по прогнозам синоптиков, пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха днем ожидается в пределах от +12 до +14 градусов. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду.

В южных районах будет кратковременный дождь. Столбик термометра днем покажет от +12 до +17 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Об этом сообщает ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В центральных районах края также пройдет кратковременный дождь. Днем воздух прогреется от +10 до +15 градусов. Ветер западный 9-14 метров в секунду, местами порывы до 15-18 метров в секунду.

На севере региона днем небольшие осадки, местами осадки, в виде дождя и мокрого снега. Так, в Охотском районе ожидаются метель и ветер 17-22 метра в секунду. Днем воздух прогреется до +12 градусов. Ветер южный, юго-восточный 15-20 метров в секунду.