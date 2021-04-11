Коронавирус в Хабаровском крае унес жизни двоих человек

В Хабаровском крае с начала пандемии коронавирус нашли у 51089 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в Хабаровском крае за минувшие сутки (10 апреля) диагностирован у 49 человек. Все заболевшие изолированы. Из-за ковида в тяжелом состоянии находятся семеро человек.

Новые случаи заражения в основном приходятся на Хабаровск - 25 человек. В Комсомольском районе коронавирус нашли у восьмерых, в Хабаровском районе - у семерых пациентов. В Комсомольском, Бикинском, Ванинском районах и Амурске - по одному зараженному.

В Хабаровском крае с начала пандемии коронавирус нашли у 51089 человек. Побороли опасную инфекцию 48776 пациентов, 49 из них выписались за прошедшие сутки. На лечении находятся 1951 человек, 424 - в стационаре, 1527 - амбулаторно. Коронавирус стал причиной смерти 362 зараженных, сообщает пресс-служба минздрава Хабаровского края.

В регионе развернуто 601 «ковидная» койка. Количество свободных коек - 177. Семеро человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Десять заболевших в тяжелом состоянии.