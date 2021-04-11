Блондин в короткой куртке и белых кроссовках без вести пропал в Комсомольске

Приметы Никиты Сиротенко: рост около 170-175 сантиметров, худощавое телосложение. Фото: ПСО «ЛигаСпас»

В Комсомольске разыскивают 20-летнего парня. Никита Сиротенко ушел из общежития и исчез при невыясненных обстоятельствах. Студента ищут полиция и волонтеры.

Никита Сиротенко пропал 26 марта 2021 года. Парень вышел из общежития авиастроительного колледжа, которое находится по адресу: проспект Мира, 21. Больше студент на связь не выходил, обратно не вернулся, его дальнейшая судьба неизвестна.

Приметы Никиты Сиротенко: рост около 170-175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы. Парня последний раз видели в короткой черной кожаной куртке, такого же цвета кепке и штанах с зеленым ремнем. На ногах - белые кроссовки. При себе у студента была черная кожаная сумка.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛигаСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Никиты, позвонить по телефонам: +7 914 192 41 97; +7 914 167 37 77; 112.