Следить за порядком во время ЕГЭ приглашают жителей Хабаровского края

Добровольцы будут следить за порядком на экзаменах и фиксировать нарушения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественным наблюдателем на ЕГЭ могут стать жители Хабаровского края. Добровольцы будут следить за порядком на экзаменах и фиксировать нарушения. Но сначала кандидатам нужно будет пройти подготовку и итоговое тестирование.

В экзамен для общественных наблюдателей входят теоретический блок и итоговое тестирование из 20 вопросов. В случае успеха, добровольцу выдается удостоверение, где указаны пункты проведения ЕГЭ. На них наблюдателю и нужно будет следить за порядком.

- Активисты проходят специальное обучение, после чего становятся членами базы экспертов, и в период проведения ЕГЭ осуществляют наблюдение за ходом проведения экзамена – носят статус федеральных общественных наблюдателей, - сообщили в министерстве образования Хабаровского края.

В ведомстве добавили, что за три дня до старта итоговых экзаменов добровольцу необходимо подать заявление.

Чтобы стать участником корпуса, нужно заполнить анкету. Регистрация будет идти до 16 апреля 2021 года.