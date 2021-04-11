Подростки в Николаевске нашли карту и накупили ножей, сладостей и электронных сигарет

Вместе с друзьями парень, который нашел карту, обошел 14 магазинов города, покупали ребята все, что видели Фото: Иван ВИСЛОВ

В Николаевске-на-Амуре пенсионер шел из банка, где только что погасил кредит. Эта процедура идет в течение суток, поэтому карту 60-летний мужчина забрал с собой. По дороге он потерял кредитку и через два часа у него списали деньги.

Карту нашел 18-летний местный житель. Вместе с друзьями он обошел 14 магазинов города, покупали ребята все, что видели: сладости, электронные сигареты, зажигалки, перочинные ножики, музыкальную колонку. Всего парень «стащил» с кредитного счета пенсионера более 6000 рублей, карту разрезал и выбросил.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Полицейские смогли найти части кредитки пенсионера. Также изъята часть вещей, которые подростки купили на похищенные деньги.

Максимальное наказание по данной статье - до шести лет колонии.