Погода 12 апреля: в Хабаровске будет идти дождь Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

После достаточно теплых и солнечных выходных над Хабаровском снова серые тучи. На улице пасмурно, идет дождь и будет идти до обеденного времени. Днем краевая столица получит до 12 градусов тепла. Ветер местами может достигать скорости до 14 метров в секунду.

- На территории южных районов Хабаровского края прогнозируется ухудшение погоды. Днем пройдет небольшой дождь, пасмурно, ветер может быть порывами до 20 метров в секунду. За окном до 15 градусов, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В центральных районах региона кое-где дождь и мокрый снег. Днем столбик термометра поднимется до отметки +12 градусов.

На севере края практически везде без осадков, за исключением Аяно-Майского и Охотского районов, здесь синоптики прогнозируют снег. Днем на территории районов до 7 градусов со знаком плюс. Ветер по большей части западного направления, дует со скоростью до 14 метров в секунду.

Напомним, в крае продолжает действовать масочный режим.

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