От COVID-19 умерли 364 жителя Хабаровского края Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирусная инфекция забрала жизни еще двоих жителей Хабаровского края. В общем числе за все время пандемии от ковида умерло 364 человека. Находясь в тяжелом состоянии, продолжают борьбу с вирусом еще 10 человек. Семеро из них сейчас на искусственном вентилировании легких.

- За последние сутки в регионе коронавирус выявили у 40 человек, справились с инфекцией - 45 жителей, - сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Заболевшие выявлены по большей части в Хабаровске - 31 человек. Еще пятеро - в Комсомольске. В Хабаровском районе три новых случая. Еще один человек заболел в районе имени Лазо.

В Хабаровском крае продолжает действовать масочный режим. Продолжается и кампания по массовой вакцинации. В регион регулярно поставляют вакцину. Специалисты уверены, что прививки помогут сформировать коллективный иммунитет и побороть вирус массово. Больше года длится в стране коронавирусная пандемия, а также масочный режим и необходимость соблюдать социальную дистанцию.

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