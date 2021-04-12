В Хабаровске состоялся специальный кинопоказ ко Дню космонавтики Фото: Почта России

Специальный показ документального фильма «Космическая станция 3D» в формате IMAX для школьников и студентов состоялся в Хабаровске. Его организаторами выступили «Почта России», детский центр «Созвездие» и кинотеатр CINEMA-9.

показ документального фильма «Космическая станция 3D» в формате IMAX Фото: Почта России

- Мы проводим этот показ, чтобы привлечь внимание студентов и школьников к развитию науки, современных технологий. Почта видит свою социальную роль в том, чтобы люди интересовались новыми технологиями. «Почта России» вкладывает финансы и усилия в то, чтобы развивать свои цифровые услуги, логистические услуги. Космос - это одна из самых популярных тем. Через нее люди тянутся к технологиям, к развитию, к тому, чтобы в детях загорались новые идеи, - считает Екатерина Гаврилова, руководитель отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона «Дальний Восток» «Почты России».

Цель мероприятия - привлечь внимание молодежи к теме науки и космоса (2021 год объявлен Годом науки). В день показа, 10 апреля, на площадке кинотеатра организаторы создали праздничную атмосферу с конкурсами, викторинами и призами. Все желающие смогли отправить почтовые открытки своим друзьям и познакомиться с филателистической выставкой марок, запечатлевших освоение космоса.

На мероприятие были приглашены студенты и школьники города Фото: Почта России

Представитель детского центра «Созвездие» Тимофей Корчагин отметил, что детскому центру в этом году исполняется 20 лет.

- Наши цели и задачи сходятся с целями и задачами организаторов закрытого показа. Наш детский центр призван воспитывать молодое поколение, поэтому мы всегда стараемся участвовать в подобных познавательных мероприятиях, - считает Тимофей Корчагин.

На мероприятие были приглашены студенты хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания, техникума техносферной безопасности и промышленных технологий, а также института инфокоммуникаций (СибГУТИ).

Космос - это одна из самых популярных тем современности Фото: Почта России

- Нам все очень понравилось! Событие интересное и молодежное. Мероприятия, посвященные памятным датам, как в данном случае Дню космонавтики, способствуют сохранению исторической памяти о прошедших временах. Для молодежи такой формат - лучший, - сказал студент ХТТБПТ Николай, участник закрытого показа.